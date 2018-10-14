СМИ: "Тоттенхэм" хочет продлить контракт с Эриксеном

"Тоттенхэм" собирается продлить контракт с полузащитником Кристианом Эриксеном, утверждает Mundo Deportivo. Действующее соглашение 26-летнего датчанина со "шпорами" рассчитано до 2020 года.

Руководство "Тоттенхэма" собирается сделать Эриксена одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба, чтобы удержать его в Лондоне. Ранее сообщалось, что на датчанина претендует "Реал".

В текущем сезоне Эриксен провел 7 матчей за "Тоттенхэм", забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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