СМИ: "Тоттенхэм" хочет купить Аллана за 40 миллионов евро

"Тоттенхэм" планирует приобрести в зимнее трансферное окно полузащитника "Наполи" Аллана, сообщает Calcionapoli24. 27-летний бразильский хавбек является приоритетной целью для английского клуба.

Аллан должен заменить полузащитника "шпор" Муссу Дембеле. 31-летний бельгийский футболист с большой долей вероятности покинет английскую команду в январе. Хавбек хочет продолжить карьеру в Китае.

"Тоттенхэм" готов предложить неаполитанцам 40 миллионов евро за 27-летнего бразильца. Однако "Наполи" не намерен расставаться с игроком и с большой вероятностью откажется отпускать его зимой.

В текущем сезоне Аллан сыграл в 19 матчах во всех турнирах и отдал две голевые передачи.