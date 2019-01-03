13:47 | Футбол — Англия

СМИ: "Тоттенхэм" готов серьезно увеличить зарплату Эриксену по новому контракту

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"Тоттенхэм" хотел бы сохранить полузащитника Кристиана Эриксена, сообщают британские СМИ. Ради этого клуб готов пойти на серьезное увеличение жалования игрока.

Как информирует Daily Mail, сейчас игрок зарабатывает 70 тысяч фунтов в недели. "Шпоры" готовы существенно поднять эту сумму - более чем в два раза.

Контракт датчанина истекает в 2020 году. Стороны пока не договорились о его продлении. Футболистом интересуются "Реал" и "Барселона". Эриксен решил пока не подписывать новое соглашение.

До этого новые контракты с клубом подписали Деле Алли и Харри Кейн. Они будут зарабатывать 150 и 200 тысяч фунтов в неделю, соответственно.

26-летний хавбек в текущем сезоне провел 25 матчей за "шпор" и забил шесть мячей при девяти голевых передачах.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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