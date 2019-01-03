СМИ: "Тоттенхэм" готов серьезно увеличить зарплату Эриксену по новому контракту

"Тоттенхэм" хотел бы сохранить полузащитника Кристиана Эриксена, сообщают британские СМИ. Ради этого клуб готов пойти на серьезное увеличение жалования игрока.

Как информирует Daily Mail, сейчас игрок зарабатывает 70 тысяч фунтов в недели. "Шпоры" готовы существенно поднять эту сумму - более чем в два раза.

Контракт датчанина истекает в 2020 году. Стороны пока не договорились о его продлении. Футболистом интересуются "Реал" и "Барселона". Эриксен решил пока не подписывать новое соглашение.

До этого новые контракты с клубом подписали Деле Алли и Харри Кейн. Они будут зарабатывать 150 и 200 тысяч фунтов в неделю, соответственно.

26-летний хавбек в текущем сезоне провел 25 матчей за "шпор" и забил шесть мячей при девяти голевых передачах.

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