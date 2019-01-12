СМИ: "Тоттенхэм" готов продать Кейна "Реалу" за 350 миллионов

"Тоттенхэм" готов продать нападающего Харри Кейна за 350 миллионов евро, информирует AS. 25-летним английским форвардом интересуется "Реал", представители которого узнавали размер отступных у руководства "Тоттенхэма".

Отмечается, что лондонский клуб начнет переговоры только в том случае, если за нападающего будет предложена такая сумма.

В этом сезоне Кейн принял участие в 21 матче чемпионата Англии, в которых забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

Кроме того, недавно форвард забил 160-й гол за клуб и вышел на 4-е место в списке бомбардиров "Тоттенхэма". Больше на счету Джимми Гривза (266 мячей), Бобби Смита (208) и Мартина Чиверса (174).