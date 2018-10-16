СМИ: Томас Партей может сменить "Атлетико" на "Арсенал" или "ПСЖ"

Полузащитник "Атлетико" Томас Партей может сменить клуб, сообщают испанские СМИ.
Как информирует Marca, он может уйти уже в январе. Его не устраивает количество игровой практики, которую он получает. Интерес к нему проявляют "Арсенал" и "ПСЖ".
25-летний ганский футболист в текущем сезоне провел девять матчей за "Атлетико" во всех турнирах и забил один мяч при двух голевых передачах.
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Дополнительная информация
http://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2018-2019/
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