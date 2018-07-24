СМИ: Тьерри Анри возглавит "Астон Виллу"

Бывший нападающий "Арсенала", помощник главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри в ближайшее время приступит к самостоятельной работе на клубном уровне, утверждает Daily Star. По информации источника, легендарный француз станет новым главным тренером "Астон Виллы", сменив на этом посту Стива Брюса.

Отмечается, что Анри уже договорился с руководством клуба из Бирмингема. Акционеры "Виллы" Нассеф Савирис и Уэс Эденс сомневаются в том, что Брюс сможет вывести команду из чемпионшипа в премьер-лигу.

Ранее 40-летний экс-форвард выступал в качестве эксперта на канале Sky Sports. Перед началом сезона-2018/19 он заявил, что хочет сосредоточиться на тренерской деятельности.