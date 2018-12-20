СМИ: Сульшер получит на трансфера для "МЮ" 50 миллионов фунтов

Руководство "Манчестер Юнайтед" выделит тренеру Уле Гуннару Сульшеру до 50 миллионов фунтов стерлингов на трансферы, утверждает Mirror.

Отмечается, что клуб ищет игроков на позицию центрального защитника и правого полузащитника. Среди потенциальных новичков значатся: Тоби Алдервейрелд ("Тоттенхэм"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Эдер Милитау ("Порту") и Дуглас Коста ("Ювентус").

Напомним, Сульшер стал исполняющим обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" после увольнения Жозе Моуринью. Контракт с норвежским специалистом рассчитан до конца сезона.