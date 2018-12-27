СМИ: Сульшер получит 2 миллиона фунтов стерлингов, если "МЮ" выйдет в Лигу чемпионов

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер получит бонус в размере 2 миллионов фунтов стерлингов, если "красные дьяволы" по итогам сезона окажутся в зоне Лиги чемпионов, утверждает Daily Star. Для этого манкунианцам нужно попасть в четверку сильнейших команд премьер-лиги.

Напомним, Сульшер возглавил "МЮ" 19 декабря 2018 года после того, как Жозе Моуринью был отправлен в отставку. Под руководством 45-летнего норвежца "красные дьяволы" выиграли два матча.

"МЮ" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка после 19 туров.

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