СМИ: Сульшер - основной кандидат на пост главного тренера "МЮ"

И.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" может стать норвежский специалист, бывший нападающий команды Уле Гуннар Сульшер, сообщают британские СМИ.

Ранее с поста главного тренера был уволен Жозе Моуринью. Клуб объявил, что будет назначен и.о. главного тренера, который доработает нынешний сезон в команде. По данным The Telegraph, основным претендентом на эту работу является Сульшер.

Сейчас 45-летний специалист работает у себя на родине с "Мольде". Его контракт действует до декабря 2021 года. В завершившемся сезоне его команда заняла второе место в чемпионате Норвегии и завоевала путевку в квалификацию Лиги Европы.

Сульшер также ранее тренировал резервную команду "МЮ" и "Кардифф". С "Манчестер Юнайтед" как игрок он шесть раз выиграл чемпионат Англии и стал победителем Лиги чемпионов, забив решающий мяч в финале в ворота "Баварии" (2:1). В качестве главного тренера "Мольде" он дважды выиграл чемпионат Норвегии и один раз - Кубок страны.

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