11:25 | Футбол — Англия

СМИ: Судьба Слуцкого в "Халле" зависит от следующего матча

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий провел встречу с руководством клуба перед матчем 20-го тура чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей", который пройдет 2 декабря, утверждает Hull Daily Mail.

После общения с вице-президентом "тигров" Эхабом Алламом было принято решение дать шанс российскому специалисту. Предполагается, что будущее Слуцкого будет зависеть от результата игры с "Шеффилдом".

Напомним, что безвыигрышная серия "Халла" составляет шесть матчей подряд. На данный момент "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа. Подопечные Слуцкого набрали 18 очков в 19-ти встречах.

"Слуцкий не приспособился к чемпионшипу"//
Слуцкий проиграл в матче жизни – 2:3 после 2:0//
Леонид Слуцкий: "Отставка? Не знаю, но после шести матчей без побед нужно что-то менять"

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КОММЕНТАРИИ (7)
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стс911

Это фиаско, Леня(

12:09

shpasic

баламошка, впереди 27 финалов. набрать 81 очко - вполне реально!

11:58

баламошка

Думаете, Леонид просто так проигрывал? Глупышки, он лишь давал фору более слабым противникам. В оставшихся матчах будут только победы.

11:41

Slim Taller

Доиграется Лёня,будут пинать,как колобок,до самой России.

11:40

Boooom

Т.е. чемоданы уже собрал

11:38

shpasic

шо, опять?

11:35

П_о_в_а_р

Леонид выиграет, скриньте.

11:34