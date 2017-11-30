СМИ: Судьба Слуцкого в "Халле" зависит от следующего матча

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий провел встречу с руководством клуба перед матчем 20-го тура чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей", который пройдет 2 декабря, утверждает Hull Daily Mail.

После общения с вице-президентом "тигров" Эхабом Алламом было принято решение дать шанс российскому специалисту. Предполагается, что будущее Слуцкого будет зависеть от результата игры с "Шеффилдом".

Напомним, что безвыигрышная серия "Халла" составляет шесть матчей подряд. На данный момент "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа. Подопечные Слуцкого набрали 18 очков в 19-ти встречах.

"Слуцкий не приспособился к чемпионшипу"//

Слуцкий проиграл в матче жизни – 2:3 после 2:0//

Леонид Слуцкий: "Отставка? Не знаю, но после шести матчей без побед нужно что-то менять"