СМИ: Судьба Слуцкого в "Халле" зависит от следующего матча

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий провел встречу с руководством клуба перед матчем 20-го тура чемпионшипа с "Шеффилд Уэнсдей", который пройдет 2 декабря, утверждает Hull Daily Mail.
После общения с вице-президентом "тигров" Эхабом Алламом было принято решение дать шанс российскому специалисту. Предполагается, что будущее Слуцкого будет зависеть от результата игры с "Шеффилдом".
Напомним, что безвыигрышная серия "Халла" составляет шесть матчей подряд. На данный момент "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа. Подопечные Слуцкого набрали 18 очков в 19-ти встречах.
"Слуцкий не приспособился к чемпионшипу"//
Слуцкий проиграл в матче жизни – 2:3 после 2:0//
Леонид Слуцкий: "Отставка? Не знаю, но после шести матчей без побед нужно что-то менять"
стс911
Это фиаско, Леня(
12:09
shpasic
баламошка, впереди 27 финалов. набрать 81 очко - вполне реально!
11:58
баламошка
Думаете, Леонид просто так проигрывал? Глупышки, он лишь давал фору более слабым противникам. В оставшихся матчах будут только победы.
11:41
Slim Taller
Доиграется Лёня,будут пинать,как колобок,до самой России.
11:40
Boooom
Т.е. чемоданы уже собрал
11:38
shpasic
шо, опять?
11:35
П_о_в_а_р
Леонид выиграет, скриньте.
11:34