СМИ: стала известна зарплата Игуаина в "Челси"

Нападающий "Милана" Гонсало Игуаин в ближайшее время станет игроком "Челси". Как утверждает The Star 31-летнего аргентинца в лондонском клубе составит 270 000 фунтов стерлингов в неделю.

Таким образом, Игуаин попадет в топ-5 игроков чемпионата Англии с самыми высокими зарплатами. Ранее сообщалось, что аргентинец попрощался с одноклубниками по "Милану" и покинул расположение команды. Трансферная сделка будет оформлена как аренда до конца сезона с последующим правом выкупа. Права на футболиста принадлежат "Ювентусу".

В текущем сезоне Игуаин провел 22 матча за "Милан", забил 8 голов и отдал 2 результативных передачи.

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