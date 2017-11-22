СМИ: Слуцкий останется главным тренером "Халла" до матча с "Бристолем"

Леонид Слуцкий сохранит пост главного тренера "Халл Сити" по меньшей мере до матча 19-го тура чемпионшипа против "Бристоль Сити", сообщает журналист Hull Daily Mail Филип Бакингем в своем Твиттере. Дальнейшая судьба специалиста пока остается неясной. Ранее в СМИ появилась информация, что экс-наставник сборной России може быть уволен из клуба.

Слуцкий возглавил "Халл Сити" этим летом. После 18 туров команда занимает 19-е место в турнирной таблице и не может победить уже пять игр подряд.

Матч "Халл Сити" - "Бристоль Сити" состоится 25 ноября, начало - в 18.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.