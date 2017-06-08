СМИ: Слуцкий начнет работу в "Халл Сити" на следующей неделе

Владелец "Халл Сити" Асем Аллам сделал окончательный выбор в пользу Леонида Слуцкого, сообщает Mirror. Экс-наставник сборной России займет место главного тренера команды в течение 48 часов. Игрокам "Халла" Слуцкий будет представлен на следующей неделе. Перед россиянином будет поставлена задача вывести команду в премьер-лигу.
Напомним, что Слуцкий покинул ЦСКА в декабре 2016 года. С тех пор он находится в поисках работы. Некоторое время бывший тренер сборной России находился в Англии – следил за английским футболом и изучал язык. Ранее СМИ сообщали о том, что он может возглавить "Уотфорд", но клуб премьер-лиги отказался от его кандидатуры.
"Халл Сити" по итогам сезона-2016/17 занял в премьер-лиге 18-е место и вылетел в чемпион-лигу.
Daily Star: "Слуцкий согласовал с "Халлом" двухлетний контракт" //
Журналист Daily Star: "Зарплата Слуцкого в "Халле" – 450 тысяч фунтов в год //
"Пусть фанаты умирают, когда захотят". Куда зовут Слуцкого //
Первый экзамен Слуцкого – "Оксфорд". Что ждет тренера в "Халле"
shpasic
про "подмазывание", открываем статью в Mirror и читаем: "The Allams were also taken by the glowing reference for Slutsky from his close pal Roman Abramovich. Abramovich has hosted Slutsky since he came to London in January to find a job in England and has given him total access to the club's Cobham training base".
17:50
П_о_в_а_р
А во сколько? по-московскому и среднеевропейскому времени? Поточней надо узнавать, а ещё уважаемое спортивное издание.((( Грустно
17:39
marksan
shpasic______ Пока оформят документы! Это не Россия, где подмазав в офисе у Федуна, через 15 минут на столе готовое решение!
17:18
marksan
Морозов95_______ Покаркай! Иногда лучше начинать с малого!
17:16
serenky25
Все не как у людей. Вот у нас три дня и три ночи...(72 часа)
16:59
serenky25
FIFA MANAGER 2017
16:58
shpasic
эй! 23 часа назад говорили, что 48 часов, почему опять 48?!
16:57
Морозов95
Леня Космос - получил просто фантастическую возможность, как бы только она не вылетела в трубу
16:54
,j,br
Теперь будем смотреть игру этой команды. Удачи Леониду Эдуардовичу!
16:47
shpasic
так он подписал или нет? а то всего 26 часов осталось!
16:15