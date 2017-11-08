СМИ: Слуцкий может перейти в "Челси", если будет уволен из "Халла"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в "Челси", утверждает The Telegraph. Российский специалист займет одну из административных должностей в лондонском клубе, если будет уволен с занимаемой должности.

Ранее пост технического директора "синих" покинул Майкл Эменало. Руководство клуба в ближайшее время не намерено искать замену специалисту. Также не исключается, что данная должность будет упразднена, а обязанности распределят между другими сотрудниками клуба.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Халл" летом 2017 года. На данный момент "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 16 очков после 16-ти туров.

Слуцкий: три поражения подряд. Что дальше?