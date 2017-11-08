11:05 | Футбол — Англия

СМИ: Слуцкий может перейти в "Челси", если будет уволен из "Халла"

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Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в "Челси", утверждает The Telegraph. Российский специалист займет одну из административных должностей в лондонском клубе, если будет уволен с занимаемой должности.

Ранее пост технического директора "синих" покинул Майкл Эменало. Руководство клуба в ближайшее время не намерено искать замену специалисту. Также не исключается, что данная должность будет упразднена, а обязанности распределят между другими сотрудниками клуба.

Напомним, что Слуцкий возглавил "Халл" летом 2017 года. На данный момент "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 16 очков после 16-ти туров.

Слуцкий: три поражения подряд. Что дальше?

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КОММЕНТАРИИ (15)
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Kanidzha

Слуцкий Конте подсидел))))))))))

12:19

maxcds

хаха

12:14

горнолыжник из Горно-Алтайска

Космонавта в космос)))))))

12:01

Russian Hippie

Жаль конечно, но все мы понимаем, что в Челси Лёне будет попроще. Всё же Премьер-лига это не Чемпионшип. Потом можно будет туда вернуться. С Челси например.

11:59

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Читалось! Да нет пойдет простым счетоводом ,аки Корейка. Хорошие счетоводы ТТД везде нужны. Ну и по совместительству будет Абррррррамку развлкать шутейскими номерами: вприсядку там или песню споет.

11:53

Жорик Вартанов

Трижды разбанен) прогнозируемо, а когда уволят Конте, космонавта поставят на его место_____________ по схеме Карпина пошли)

11:50

wedes

Матчей впереди много, можно и Челси успеть довести до подвала АПЛ)

11:48

konoval

Все правильно. Пора уже Челси маленько осадить, а то что-то сильно широко шагать стали. Вот Леня их изнутри и разложит. Бу-га-га!

11:47

otradny

Поржал с комментов)))))

11:29

Семь ветров

Будет интересно посмотреть Челси в Чемпион Лиге.

11:23

Сагайдачный

дворником в челси . еще этого по развитию прихвати ЯЯЯЯЯЯровинского будет помощник мусорщика .

11:18

Gluhoy zapas

Ну вот, будет мячи надувать . Все лучше, чем быть чемпионом России, да , Леня?

11:17

SG Stasilio

думаю, всё-таки сразу не поставят. сначала поработает спортивным или помощником на подхвате, а там видно будет

11:15

Challenger

утка, ну не тренер он

11:15

Трижды разбанен)

прогнозируемо, а когда уволят Конте, космонавта поставят на его место

11:08