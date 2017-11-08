СМИ: Слуцкий может перейти в "Челси", если будет уволен из "Халла"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий может продолжить карьеру в "Челси", утверждает The Telegraph. Российский специалист займет одну из административных должностей в лондонском клубе, если будет уволен с занимаемой должности.
Ранее пост технического директора "синих" покинул Майкл Эменало. Руководство клуба в ближайшее время не намерено искать замену специалисту. Также не исключается, что данная должность будет упразднена, а обязанности распределят между другими сотрудниками клуба.
Напомним, что Слуцкий возглавил "Халл" летом 2017 года. На данный момент "тигры" занимают 20-е место в турнирной таблице чемпионшипа, набрав 16 очков после 16-ти туров.
Kanidzha
Слуцкий Конте подсидел))))))))))
12:19
maxcds
хаха
12:14
горнолыжник из Горно-Алтайска
Космонавта в космос)))))))
12:01
Russian Hippie
Жаль конечно, но все мы понимаем, что в Челси Лёне будет попроще. Всё же Премьер-лига это не Чемпионшип. Потом можно будет туда вернуться. С Челси например.
11:59
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Читалось! Да нет пойдет простым счетоводом ,аки Корейка. Хорошие счетоводы ТТД везде нужны. Ну и по совместительству будет Абррррррамку развлкать шутейскими номерами: вприсядку там или песню споет.
11:53
Жорик Вартанов
Трижды разбанен) прогнозируемо, а когда уволят Конте, космонавта поставят на его место_____________ по схеме Карпина пошли)
11:50
wedes
Матчей впереди много, можно и Челси успеть довести до подвала АПЛ)
11:48
konoval
Все правильно. Пора уже Челси маленько осадить, а то что-то сильно широко шагать стали. Вот Леня их изнутри и разложит. Бу-га-га!
11:47
otradny
Поржал с комментов)))))
11:29
Семь ветров
Будет интересно посмотреть Челси в Чемпион Лиге.
11:23
Сагайдачный
дворником в челси . еще этого по развитию прихвати ЯЯЯЯЯЯровинского будет помощник мусорщика .
11:18
Gluhoy zapas
Ну вот, будет мячи надувать . Все лучше, чем быть чемпионом России, да , Леня?
11:17
SG Stasilio
думаю, всё-таки сразу не поставят. сначала поработает спортивным или помощником на подхвате, а там видно будет
11:15
Challenger
утка, ну не тренер он
11:15
Трижды разбанен)
прогнозируемо, а когда уволят Конте, космонавта поставят на его место
11:08