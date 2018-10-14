СМИ: Шоу продлит контракт с "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу продлит контракт с клубом. Как утверждает Express, руководство "красных дьяволов" довольно игрой 23-летнего англичанина в этом сезоне и готово предложить ему соглашение, рассчитанное на 5 лет.

Сам футболист хочет остаться в Манчестере. Кроме того, "МЮ" потерпел неудачу при попытке подписания защитника "Ювентуса" Алекса Сандру, поэтому не намерен отпускать игрока.

В текущем сезоне Шоу провел 9 матчей за "МЮ", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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