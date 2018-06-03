СМИ: Сегодня Фекир пройдет медосмотр в "Ливерпуле"

Полузащитник "Лиона" Набиль Фекир сегодня пройдет медосмотр перед переходом в "Ливерпуль", сообщает британское издание Daily Star, ссылаясь на Canal Plus.

Также сообщается, что в "Ливерпуль" сегодня прибудет агент игрока Жан-Пьер Бернес. Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп хочет завершить сделку до ЧМ-2018. Сумма трансфера составит около 60 миллионов фунтов.

24-летний футболист в прошлом сезоне провел 30 матчей в чемпионате Франции, забил 18 мячей и отдал семь результативных передач.