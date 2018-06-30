СМИ: Сарри возглавит "Челси" на следующей неделе

Бывший главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри возглавит "Челси" на следующей неделе, утверждает Football Italia со ссылкой на различные источники в Англии. Нынешний наставник "синих" Антонио Конте будет уволен тогда же.

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис согласился отпустить Сарри за 5 миллионов евро, поскольку лондонский клуб отказался от приобретения игроков неаполитанцев Эльсеида Хюсая и Рауля Альбиоля. Кроме того, руководству "синих" придется выплатить около 11 миллионов евро компенсации тренерскому штабу Антонио Конте.

Сарри возглавлял "Наполи" с 2015 по 2018 год. Под его руководством неаполитанский клуб дважды занимал второе место в итальянском чемпионате.