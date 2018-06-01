СМИ: Сарри сообщил друзьям, что переговоры с "Челси" завершились неудачей

Бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри не будет работать с "Челси", сообщают итальянские СМИ.

Как информирует CalcioNapoli24, специалист сообщил своим близким друзьям, что переговоры не увенчались успехом. Одной из главных причин стал отказ "Наполи" отпускать тренера, контракт которого продолжает действовать, менее чем за восемь миллионов евро.

Ранее также сообщалось, что еще одной причиной срыва переговоров стало противоречивое прошлое итальянца, который в 2016 году повздорил с Роберто Манчини, возглавлявшего "Интер". В игре 1/4 финала Кубка Италии между "нерадзурри" и "Наполи" (2:0) тренеры наговорили друг другу гадостей из-за спора по количеству добавленных к матчу минут. Сарри назвал Манчини грубым итальянским словом, которое в приличной форме переводится, как "гомосексуалист". Манчини в свою очередь назвал его расистом.

Впоследствии Сарри извинился за свои слова и отметил, что не является гомофобом, но этот инцидент, по данным СМИ, повлиял на решение "Челси".