СМИ: Сарри не станет главным тренером "Челси" из-за инцидента с Манчини в 2016 году

Руководство "Челси" больше не рассматривает Маурицио Сарри как претендента на пост главного тренера команды, сообщает The Sun.

Причиной охлаждения отношений стало противоречивое прошлое итальянца, который в 2016 году повздорил с Роберто Манчини, возглавлявшего "Интер". В игре 1/4 финала Кубка Италии между "нерадзурри" и "Наполи" (2:0) тренеры наговорили друг другу гадостей из-за спора по количеству добавленных к матчу минут. Сарри назвал Манчини грубым итальянским словом, которое в приличной форме переводится, как "гомосексуалист". Манчини в свою очередь назвал его расистом.

Впоследствии Сарри извинился за свои слова и отметил, что не является гомофобом, но именно из-за этой истории руководство "Челси" отказалось от идеи приглашения итальянца.