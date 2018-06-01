СМИ: Сарри не станет главным тренером "Челси" из-за инцидента с Манчини в 2016 году

Руководство "Челси" больше не рассматривает Маурицио Сарри как претендента на пост главного тренера команды, сообщает The Sun.
Причиной охлаждения отношений стало противоречивое прошлое итальянца, который в 2016 году повздорил с Роберто Манчини, возглавлявшего "Интер". В игре 1/4 финала Кубка Италии между "нерадзурри" и "Наполи" (2:0) тренеры наговорили друг другу гадостей из-за спора по количеству добавленных к матчу минут. Сарри назвал Манчини грубым итальянским словом, которое в приличной форме переводится, как "гомосексуалист". Манчини в свою очередь назвал его расистом.
Впоследствии Сарри извинился за свои слова и отметил, что не является гомофобом, но именно из-за этой истории руководство "Челси" отказалось от идеи приглашения итальянца.
ЗЗ+
А какая связь между Челси и Манчини??? Он же не Абрамовича гомосеком назвал
12:37
Lennon
Сарри и Звенит прос......л, и Наполи, и теперь Членси......Кто ж теперь возьмёт?! Разве что Реал))))
12:28
dintos
При чём тут слова,сказанные по запарке?Можно подумать,Абрамович святой и никогда не выходил из себя...Глупая отмазка...
12:23
зритеLь
сразу к нам его! наш парень!
12:17