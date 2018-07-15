СМИ: Сарри хочет избавиться от Мораты и Жиру, чтобы купить Игуаина

Новый главный тренер "Челси" Маурицио Сарри в летнее трансферное окно намерен выставить на трансфер нападающих Альваро Морату и Оливье Жиру, утверждает Mirror. По информации источника, итальянский специалист рассчитывает переманить в свой новый клуб форварда "Ювентуса" Гонсало Игуаина, с которым он работал в "Наполи".

Предполагается, что Мората станет частью сделки по покупке Игуаина. Испанский нападающий уже выступал за туринцев с 2014 по 2016 год. Информации о том, где может продолжить карьеру Жиру, нет.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что Игуаин готов к переходу в "Челси". По данным calciomercato.com, 30-летний аргентинец готов к понижению зарплаты до 7 миллионов евро в год. В "Старой синьоре" его доход составляет 7,5 миллионов евро.

Игуаин выступает за "Ювентус" с 2016 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2020/21, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt.de, составляет 60 миллионов евро. В прошлом сезоне он провел за клуб 50 матчей, забив 23 мяча и сделав 7 голевых передач.