СМИ: "Сандерленд" может перехватить Слуцкого у "Халла"

Российский тренер Леонид Слуцкий может возглавить "Сандерленд", утверждает HITC. Специалист провел переговоры с клубом, который рассматривает возможность его назначения на пост главного тренера.

В минувшем сезоне с "Черными котами" работал Дэвид Мойес, но он подал в отставку после вылета чемпион-лигу.

При этом отмечается, что 46-летний россиянин готов сделать выбор в пользу "Халла". Ранее сообщалось, что Слуцкий подпишет соглашение с "Тиграми", а его контракт будет рассчитан на два сезона. Предполагалось, что его заработная плата составит 450 тысяч фунтов стерлингов в год.