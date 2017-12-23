СМИ: Санчес решил уйти из "Арсенала" после рагрома от "Баварии"

Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес в декабре 2016 года договорился о продлении контракта с клубом, но затем решил отказаться от устного соглашения, сообщает Times. По информации издания, на позицию чилийца и его мнение о своем будущем в стане "канониров" повлияло разгромное поражение от "Баварии" (1:5 - на выезде, 1:5 - дома) в 1/8 финала Лиги чемпионов в сезоне-2016/17.

После вылета из главного еврокубкового турнира Санчес сообщил руководству "Арсенала", что не намерен оставаться в команде. Его контракт с "канонирами" рассчитан до лета 2018 года, после чего он сможет уйти из команды бесплатно. По данным СМИ, следующим клубом Санчеса станет "Манчестер Сити".

Напомним, в этом сезоне Санчес провел в составе "Арсенала" 18 матчей во всех клубных турнирах, забив 6 мячей и отдав 3 результативные передачи.