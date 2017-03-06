15:12 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Санчес покинет "Арсенал"

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Нападающий "Арсенала" Алексис Санчес покинет команду во время ближайшего трансферного окна, утверждает The Times. Главный тренер лондонцев Арсен Венгер больше не рассчитывает на нападающего, который ранее поссорился с одноклубниками.

По информации источника, 28-летний чилиец решил досрочно завершить тренировку команды, после чего несколько других игроков "Арсенала" в раздевалке начали высказывать свое недовольство поведением форварда.

Отметим также, что Санчес остался на скамейке запасных на поединок с "Ливерпулем" и появился на поле с начала второго тайма при счете 0:2.

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