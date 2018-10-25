СМИ: Самый богатый человек Чехии может купить "Челси"

Петр Келлнер, являющийся самым богатым чешским бизнесменом, может купить "Челси". Как пишет журнал Tyden, первый раунд переговоров о покупке лондонского клуба пройдет в ближайшие дни.

Сообщается, что Келлнер находится в хороших отношениях с нынешним владельцем "Челси" Романом Абрамовичем. В частности, их ложи на "Стэмфорд Бридж" находятся рядом.

Состояние Келлнера оценивается в 15,5 миллиарда долларов. Ранее сообщалось, что Абрамович готов продать "Челси" за 3 миллиарда фунтов стерлингов.

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