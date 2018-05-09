06:55 | Футбол — Англия

СМИ: Салах перейдет в "Реал" за 175 миллионов фунтов стерлингов

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"Реал" достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" по трансферу нападающего Мохамеда Салаха, утверждает Don Balon. По информации источника, мадридский клуб заплатит за 25-летнего египтянина 175 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что футболист уже пообещал перейти в "Реал" президенту клуба Флорентино Пересу.

В текущем сезоне Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 15 голевых передач.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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егоровпидарас

Не люблю пиндосов, но всё-таки потолок зарплат (как в НХЛ) - это великое благо для современного спорта. Поэтому НХЛ - это круто, а ведущие европейские футбольные чемпионаты - дерьмо. Правда, дерьмо дорогостоящее.

07:57

zapravduya

Мне, конечно, пофиг, но ребята охреневают. Магрибца наши оборонцы уделают на ЧМ, и всё...

07:39

andyk82

Бензему в Спартак?

07:13

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