СМИ: Салах перейдет в "Реал" за 175 миллионов фунтов стерлингов

"Реал" достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" по трансферу нападающего Мохамеда Салаха, утверждает Don Balon. По информации источника, мадридский клуб заплатит за 25-летнего египтянина 175 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что футболист уже пообещал перейти в "Реал" президенту клуба Флорентино Пересу.

В текущем сезоне Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 15 голевых передач.