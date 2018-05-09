СМИ: Салах перейдет в "Реал" за 175 миллионов фунтов стерлингов

"Реал" достиг принципиальной договоренности с "Ливерпулем" по трансферу нападающего Мохамеда Салаха, утверждает Don Balon. По информации источника, мадридский клуб заплатит за 25-летнего египтянина 175 миллионов фунтов стерлингов. Отмечается, что футболист уже пообещал перейти в "Реал" президенту клуба Флорентино Пересу.
В текущем сезоне Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забил 43 гола и сделал 15 голевых передач.
егоровпидарас
Не люблю пиндосов, но всё-таки потолок зарплат (как в НХЛ) - это великое благо для современного спорта. Поэтому НХЛ - это круто, а ведущие европейские футбольные чемпионаты - дерьмо. Правда, дерьмо дорогостоящее.
07:57
zapravduya
Мне, конечно, пофиг, но ребята охреневают. Магрибца наши оборонцы уделают на ЧМ, и всё...
07:39
andyk82
Бензему в Спартак?
07:13