СМИ: Сала летел в Кардифф на самолете агента

Форвард Эмилиано Сала отправлялся в Кардифф на самолете Piper PA-47 Malibu, который принадлежал агенту Уилли Маккею. Об этом сообщает британское издание The Times.

Также указано, что шотландский агент не работал с Салой, но помогал в оформлении сделки. При этом "Кардифф" заявляет, что не организовывал перелет игрока.

28-летний аргентинец, перешедший из "Нанта" в "Кардифф" за 20 миллионов евро, в понедельник вечером должен был прилететь из Нанта в Кардифф. Однако частный самолет с ним на борту пропал с экранов радаров над Ла-Маншем.

Поисковая операция британцев и французов пока не увенчалась успехом. Спасатели считают, что шансов выжить у футболиста почти не было.