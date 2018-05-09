СМИ: Руни продолжит карьеру в MLS

Нападающий "Эвертона" Уэйн Руни после завершения сезона покинет клуб и перейдет в клуб MLS "Ди Си Юнайтед", сообщает Washington Post. По информации издания, боссы команды из Вашингтона и 32-летний форвард ведут серьезные переговоры о возможном сотрудничестве.

Отметим, что детали контракта и срок контракта, который могут заключить "Ди Си" и Руни, не разглашаются.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что клуб из столицы США серьезно нацелился на усиление атаки. В список потенциальных новичков команды, по данным СМИ, также входят нападающий Фернандо Торрес, который летом на правах свободного агента уйдет из "Атлетико", а также форвард "Бока Хуниорс" Карлос Тевес.

Напомним, Руни в этом сезоне принял участие в 40 матчах во всех турнирах, забив 10 мячей и сделав 2 голевые передачи. Его контракт с "Эвертоном" рассчитан до лета 2019 года.