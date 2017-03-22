СМИ: Руни летом бесплатно перейдет в "Эвертон"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни летом перейдет в "Эвертон", сообщает Independent. При этом ливерпульский клуб не будет платить "красным дьяволам" компенсацию. Вместе с тем, "ириски" должны выполнить условие, по которому зарплата игрока составит 150 тысяч фунтов в неделю.

На такой шаг руководство "МЮ" может пойти, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сейчас Руни получает 230 тысяч фунтов в неделю. Сейчас игрок не имеет прочного места в основном составе команды. В 30 матчах этого сезона во всех турнирах он забил пять мячей.