00:54 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Руни летом бесплатно перейдет в "Эвертон"

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни летом перейдет в "Эвертон", сообщает Independent. При этом ливерпульский клуб не будет платить "красным дьяволам" компенсацию. Вместе с тем, "ириски" должны выполнить условие, по которому зарплата игрока составит 150 тысяч фунтов в неделю.

На такой шаг руководство "МЮ" может пойти, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Сейчас Руни получает 230 тысяч фунтов в неделю. Сейчас игрок не имеет прочного места в основном составе команды. В 30 матчах этого сезона во всех турнирах он забил пять мячей.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Vizioso

В Эвертон? Это было бы красиво.

01:06

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