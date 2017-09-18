СМИ: Рио Фердинанд станет профессиональным боксером

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд станет профессиональным боксером, утверждает The Telegraph. На днях ветеран сказал, что 19 сентября он сделает "важное объявление". В январе Фердинанд опубликовал видео с боксерской тренировки, во время которой он в шутку вызывает на бой Энтони Джошуа, Дэвида Хэя и Тони Беллью.

В июне он опубликовал фрагмент боя Тайсона Фьюри, выразив поддержку боксеру.

Фердинанд - не первый футболист, который перейдет в бокс. Экс-хавбек "Шеффилд Юнайтед" и молодежной сборной Англии Кертис Вудхаус с 2006 по 2014 год провел 22 боя на профессиональном ринге, после чего вернулся в футбол и занялся тренерской деятельностью.

Фердинанд защищал цвета "Вест Хэма", "Борнмута", "Лидса", а большую часть карьеры - с 2002 по 2014 год - провел в "Манчестер Юнайтед". С "МЮ" он выиграл 14 трофеев, включая Лигу чемпионов и шесть чемпионских титулов. В сборной Англии он провел 81 матч, забил 3 гола и принял участие в ЧМ-1998, 2002 и 2006. Завершил карьеру Фердинанд в 2015 году в "КПР".