СМИ: Рэмси покинет "Арсенал" в конце сезона

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси покинет команду в конце сезона, сообщают британские СМИ. Сторонам не удалось договориться о продлении контракта.

Как информирует Mirror, ранее стороны были уверены, что достигнут соглашения. Однако недавно по неизвестной причине переговоры провалились. На данный момент клуб уже не готов предложить футболисту новое соглашение. Таким образом, он уйдет по окончании сезона на правах свободного агента.

В текущем сезоне 27-летний англичанин провел семь матчей за "Арсенал" и сделал две результативные передачи.

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