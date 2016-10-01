00:39 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: Реднапп знал, что его футболисты делают ставки на свои матчи

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Издание The Telegraph опубликовало новые подробности своего расследования коррупции в британском футболе. Героем очередной порции скандальных открытий стал бывший главный тренер КПР, "Тоттенхэма", "Портсмута", "Саутгемптона", "Вест Хэма" и "Борнмута" Харри Реднапп. Как сообщает источник, специалист в разговоре с журналистом рассказал, что его футболисты делали ставки на свои матчи. В частности, речь шла об одной встрече, в которой у подопечных Реднаппа не было турнирной мотивации. Ожидалось, что на поле выйдет неосновной состав, поэтому коэффициенты на победу были достаточно высокими. В итоге команда сыграла лучшим составом и легко выиграла. Беседа была записана на скрытую камеру.

Отметим, что правила Футбольной ассоциации Англии (ФА) запрещают игрокам делать ставки на матчи, к которым они имеют отношение. Кроме того, игроки и тренеры обязаны незамедлительно сообщать об известных им фактах нарушений.

Напомним, ранее газета уличила в коррупции главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, в результате чего контракт между специалистом и ФА был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

подумаешь. по мне, так такие новости в нашей стране вообще печатать смысла не имеет. у нас главные антикоррупционщики в стране дома за батареей держат лямы настоящих денег. а еще выше - вообще зад ими вытирают. и все за счет населения.

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