СМИ: Реднапп знал, что его футболисты делают ставки на свои матчи

Издание The Telegraph опубликовало новые подробности своего расследования коррупции в британском футболе. Героем очередной порции скандальных открытий стал бывший главный тренер КПР, "Тоттенхэма", "Портсмута", "Саутгемптона", "Вест Хэма" и "Борнмута" Харри Реднапп. Как сообщает источник, специалист в разговоре с журналистом рассказал, что его футболисты делали ставки на свои матчи. В частности, речь шла об одной встрече, в которой у подопечных Реднаппа не было турнирной мотивации. Ожидалось, что на поле выйдет неосновной состав, поэтому коэффициенты на победу были достаточно высокими. В итоге команда сыграла лучшим составом и легко выиграла. Беседа была записана на скрытую камеру.

Отметим, что правила Футбольной ассоциации Англии (ФА) запрещают игрокам делать ставки на матчи, к которым они имеют отношение. Кроме того, игроки и тренеры обязаны незамедлительно сообщать об известных им фактах нарушений.

Напомним, ранее газета уличила в коррупции главного тренера сборной Англии Сэма Эллардайса, в результате чего контракт между специалистом и ФА был расторгнут по обоюдному согласию сторон.