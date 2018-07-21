СМИ: "Реал" готов отдать "Тоттенхэму" 50 миллионов фунтов за Триппьера

Защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер может перейти в "Реал", сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, "Реал" готов отдать за игрока 50 миллионов фунтов. "Тоттенхэм" ожидает официального предложения от "Королевского клуба". Если сделка состоится, защитник станет самым дорогим английским футболистом в истории футбола. В 2015 году "шпоры" приобрели его у "Бернли" за 3,5 миллиона.

27-летний футболист в прошлом сезоне провел 35 матчей за "Тоттенхэм" и сделал девять результативных передач. Также он выступал за сборную Англии на ЧМ-2018.