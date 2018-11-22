СМИ: Райола заработал около 49 миллионов евро на переходе Погба

Агент Мино Райола заработал около 49 миллионов евро в качестве комиссионных за трансфер полузащитника Поля Погба из "Ювентус" в "Манчестер Юнайтед", сообщает Football Leaks. 51-летний представитель французского хавбека продал игрока на 15 миллионов больше, чем предполагалось в соглашении с "бьянконери".

В общей сложности Райола получил 27 миллионов евро от "Ювентуса" за переход Погба.

Стороны заключили контракт, согласно которому агент получал 18 миллионов при продаже 25-летнего хавбека за 90 миллионов евро. По 3 миллиона за каждые дополнительные 5 миллионов за переплату француза. Стоимость трансфера составила 105 миллионов евро, таким образом Райоле полагались 27 млн евро.

Также Райола получил 22 миллиона евро за данный трансфер от представителей "Манчестер Юнайтед". ФИФА провела внутреннее расследование данного перехода, порекомендовав применить санкции к участникам сделки. Однако руководство ФИФА проигнорировало эти рекомендации.