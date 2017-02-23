СМИ: Раньери уволен с поста наставника "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отправлен в отставку с занимаемой должности, информирует Sportsmail. Соответствующее решение было принято руководством клуба после поражения команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2).

Напомним, что в прошлом сезоне 65-летний итальянский специалист привел "лис" к первому чемпионскому титулу в истории команды. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м Раньери был введен в Зал славы футбола Италии.