СМИ: Раньери уволен с поста наставника "Лестера"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери отправлен в отставку с занимаемой должности, информирует Sportsmail. Соответствующее решение было принято руководством клуба после поражения команды в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов от "Севильи" (1:2).
Напомним, что в прошлом сезоне 65-летний итальянский специалист привел "лис" к первому чемпионскому титулу в истории команды. По итогам 2016 года Раньери был назван лучшим тренером мира по версии УЕФА, а до этого получил звание лучшего тренера чемпионата Англии сезона-2015/16. Также в 2016-м Раньери был введен в Зал славы футбола Италии.
Vizioso
Да уж, теперь прямая дорога в чемпионшип:(
23:49
redgy
вылетят..
23:06
Букер
Брехня, через пару часов сэ опровергнет сами себя.
23:04
shpasic
точно Слуцкого возьмут! без него Муса не играет!
23:03
serjo28
Слуцкого назначить было бы не плохо
22:54
maxscorp78
ну ответный то матч надо было дать сыграть
22:54
engineer75
Вот это зря!
22:53
изсибири
Рубин и Бердыева сразу вспомнил )
22:53
sars882
мда
22:51
James Gang
Осталось ещё Лестеру вылетететь в первую лигу...
22:49
Neuturungal
Болельщиков Лестера в мире поубавится.
22:49
Jumakos
Однако...
22:47