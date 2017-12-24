СМИ: Пьюлис возглавит "Мидлсбро"

Бывший главный тренер "Стоук Сити" и "Вест Бромвича" Тони Пьюлис может возглавить "Мидлсбро", сообщает Mirror. 59-летнему специалисту предложен трехлетний контракт.

Руководство клуба планирует завершить переговоры с Пьюлисом в ближайшее время и объявить о назначении перед матчем 24-го тура чемпионшипа против "Болтона", который состоится во вторник, 26 декабря.

В субботу с поста главного тренера "Мидлсбро" был уволен Гэри Монк. Перед началом сезона команде поставили задачу вернуться в премьер-лигу. Сейчас "Мидлсбро" занимает девятое место в турнирной таблице, после 23 туров отставая от шестого места (обладатель которого сыграет в плей-офф за третью путевку в премьер-лигу) на 3 очка.