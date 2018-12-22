СМИ: Пюэля могут уволить с поста главного тренера "Лестера"

Главному тренеру "Лестера" Клоду Пюэлю грозит отставка, сообщают британские СМИ.

По данным The Sun, французский тренер встретился с руководством клуба после поражения от "Кристал Пэлас" (0:1). Ему сообщили, что если результаты команды не улучшатся, то его могут отправить в отставку. В двух ближайших матчах чемпионата Англии "Лестер" сыграет с "Челси" и "Манчестер Сити".

"Лестер" занимает 12-е место в чемпионате Англии – 22 очка в 17 матчах.

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