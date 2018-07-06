СМИ: "ПСЖ" готов заплатить "Челси" 100 миллионов фунтов за Канте

"ПСЖ" намерен приобрести полузащитника "Челси" Н'Голо Канте и готов предложить за его трансфер 100 миллионов фунтов, сообщает Daily Mail. По данным издания, 27-летний француз – главная трансферная цель парижан на это лето.

Французы готовы не только заплатить большие деньги за трансфер, но и предложить самому игроку солидную зарплату в 220 тысяч фунтов в неделю. Это на 100 тысяч больше, чем игрок получает сейчас в Лондоне.

Напомним, Канте перешел в "Челси" из "Лестера " в 2016 году. В прошлом клубном сезоне полузащитник провел за лондонцев 48 матчей во всех турнирах и забил один гол.