10:03 | Футбол — Англия

СМИ: "ПСЖ" готов предложить Венгеру пост генерального директора

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Президент "ПСЖ"  Нассер Аль-Хелаифи хочет предложить главному тренеру "Арсенала" Арсену Венгеру должность генерального директора парижского клуба, сообщает Daily Mail. Ранее стало известно, что нынешний наставник "ПСЖ" Унаи Эмери уйдет в отставку после окончания этого сезона.

По данным издания, Аль-Хелаифи и Венгер – большие друзья, и президент парижан хотел бы видеть французского специалиста в своем клубе. Однако у "ПСЖ" уже есть договоренность с экс-тренером дортмундской "Боруссии" Томасом Тухелем, который сменит Эмери в новом сезоне.

В данной ситуации Аль-Хелаифи готов предложить своему другу пост генерального директора. Но, как сообщает Daily Mail, Венгер планирует заниматься тренерской деятельностью.

Напомним, что 68-летний француз покинет "Арсенал" по окончанию сезона после 22-летнего пребывания во главе команды. По данным СМИ, кроме "ПСЖ", Венгер может продолжить карьеру в одном из испанских или китайских клубов. 

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