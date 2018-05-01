СМИ: Помощник Клоппа Бувач возглавит "Арсенал"

В СМИ появились сообщения, что новым главным тренером лондонского "Арсенала" станет Желько Бувач. Сейчас он занимает должность помощника главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Как сообщает боснийское издание Pravdabl, Бувач принял решение покинуть "Ливерпуль", чтобы начать самостоятельную тренерскую карьеру. Ранее в британских СМИ появилась новость о его конфликте с Юргеном Клоппом, который, якобы, и является причиной желания специалиста сменить место работы.

Теперь же обнародована информация, что причиной ухода Бувача стала его договоренность о работе в "Арсенале" в качестве главного тренера. На этой должности он в таком случае заменит Арсена Венгера.

Напомним, что Венгер покинет "Арсенал" по окончании нынешнего сезона. Он возглавлял команду с 1996 года.