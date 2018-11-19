СМИ: Полу Гаскойну предъявлены обвинения с сексуальных домогательствах

Бывший футболист сборной Англии и "Тоттенхэма" Пол Гаскойн обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщает Birmingham Mail. 51-летний англичанин приставал к женщине в поезде.

Инцидент произошел 20 августа. Поезд следовал из Йорка в Дарем. Женщина утверждала, что Гаскойн притрагивался к ней неподобающим образом.

– Сотрудники полиции были вызваны на станцию в Дареме после полученных сообщений о том, что была совершена попытка домогательств в отношении женщины, которая ехала в поезде, – приводит слова британской полиции Birmingham Mail. – 51-летний мужчина был арестован по подозрению в домогательствах. Полицейские продолжают расследование случившегося.

Гаскойн может предстать перед судом уже 11 декабря.

51-летний англичанин выступал за "Ньюкасл", "Эвертон", "Тоттенхэм", "Лацио" и другие клубы. Является обладателем кубка Англии в составе "шпор". Становился бронзовым призером чемпионата Европы 1996 года в составе сборной Англии.