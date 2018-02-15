СМИ: Погба сожалеет о возвращении в "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сожалеет о возвращении в Англию, утверждает L'Equipe. По информации источника, у 24-летнего француза испортились отношения с главным тренером Жозе Моуринью, поэтому игрок чувствует себя несчастно.

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Англии Моуринью заменил Погба на Майкла Кэррика на 65-й минуте встречи. Португалец сказал, что сделал это для усиления полузащиты.

Моуринью – о замене Погба: "У него нет никакой травмы"