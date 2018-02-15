СМИ: Погба сожалеет о возвращении в "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сожалеет о возвращении в Англию, утверждает L'Equipe. По информации источника, у 24-летнего француза испортились отношения с главным тренером Жозе Моуринью, поэтому игрок чувствует себя несчастно.
Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Англии Моуринью заменил Погба на Майкла Кэррика на 65-й минуте встречи. Португалец сказал, что сделал это для усиления полузащиты.
brasil4136
Погба,Боллотели,Ньянг они все очень талантливые но безмозглые
10:47
SPFAN
Надо было остаться в Юве. Вот, до чего доводит жадность...
09:24
Manted
ну уходи тогда,толку больше будет,а то совсем звезду словил и пешком по полю ходить стал!
07:33