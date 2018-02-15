03:55 | Футбол — Англия

СМИ: Погба сожалеет о возвращении в "Манчестер Юнайтед" из-за Моуринью

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сожалеет о возвращении в Англию, утверждает L'Equipe. По информации источника, у 24-летнего француза испортились отношения с главным тренером Жозе Моуринью, поэтому игрок чувствует себя несчастно.

Напомним, в матче 27-го тура чемпионата Англии Моуринью заменил Погба на Майкла Кэррика на 65-й минуте встречи. Португалец сказал, что сделал это для усиления полузащиты.

Моуринью – о замене Погба: "У него нет никакой травмы"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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brasil4136

Погба,Боллотели,Ньянг они все очень талантливые но безмозглые

10:47

SPFAN

Надо было остаться в Юве. Вот, до чего доводит жадность...

09:24

Manted

ну уходи тогда,толку больше будет,а то совсем звезду словил и пешком по полю ходить стал!

07:33

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