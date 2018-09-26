СМИ: Погба сказал Моуринью, что хочет покинуть "МЮ"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб. Как утверждает Daily Mail, 25-летний француз сообщил о своем желании уйти главному тренеру "красных дьяволов" Жозе Моуринью после вчерашнего матча 1/16 финала Кубка английской лиги против "Дерби Каунти" (2:2, 7:8 - пенальти).

Вчера португальский специалист сообщил о том, что Погба больше не будет вице-капитаном команды. Сообщается, что на игрока претендует "Барселона".

Погба выступает за "МЮ" с 2016 года. В текущем сезоне хавбек провел 7 матчей в составе "красных дьяволов", забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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