СМИ: Погба намерен вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба намерен перейти в "Ювентус" в летнее трансферное окно, сообщает Express со ссылкой на Tuttosport.

По данным издания, Погба потребовал от своего агента Мино Райолы проработать вопрос возвращения в "Ювентус", за который он выступал до "МЮ" с 2012 по 2016 годы. Отмечается, что Погба хочет уйти из-за натянутых отношений с главным тренером манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, 25-летний француз перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса" в 2016 году за 105 миллионов евро. В прошедшем сезоне полузащитник сыграл в 40 матчах и забил 6 голов.