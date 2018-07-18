СМИ: Погба хочет вернуться в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хотел бы вернуться в "Ювентус", сообщают итальянские СМИ.

По данным Tuttosport, француз устал от работы с Жозе Моуринью. Он хотел бы вернуться в "Ювентус", за который выступал ранее и перешел в "МЮ" за рекордные на тот момент 105 миллионов евро.

В пользу перехода говорит также недавний трансфер в "Ювентус" Криштиану Роналду, который, как рассчитывают в "Юве", поможет команде добиться успеха в Европе. Французский хавбек не против поиграть в одной команде с португальцем.

25-летний футболист в прошлом сезоне провел 37 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил шесть мячей при 12 голевых передачах.