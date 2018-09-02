15:45 | Футбол — Англия

СМИ: Погба хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"


Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба может покинуть клуб. Как утверждает Daily Express, 25-летний француз сообщил руководству "красных дьяволов" о желании перейти в "Ювентус".

Хавбек был игроком "бьянконери" с 2012 по 2016 год. Сообщается, что француза привлекает возможность играть вместе с нападающим Криштиану Роналду

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Лигу Европы. В текущем сезоне Погба провел 3 игры за манчестерский клуб и забил 2 гола.

Все о чемпионате Англии - здесь

Опрос

Кто выиграет чемпионат Англии в сезоне-2018/19?
голосовать
К комментариям
1
Материалы других СМИ