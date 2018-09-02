СМИ: Погба хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб. Как утверждает Daily Express, 25-летний француз сообщил руководству "красных дьяволов" о желании перейти в "Ювентус".

Хавбек был игроком "бьянконери" с 2012 по 2016 год. Сообщается, что француза привлекает возможность играть вместе с нападающим Криштиану Роналду.

Погба выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2016 года. В составе "красных дьяволов" он выигрывал Лигу Европы. В текущем сезоне Погба провел 3 игры за манчестерский клуб и забил 2 гола.

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