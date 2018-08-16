СМИ: Погба хочет говорить с Моуринью только через агента

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает The Sun, у игрока конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. По данным источника, после матча с "Лестером" (2:1), в котором Погба носил капитанскую повязку и забил гол с пенальти, он сказал тренеру: "Есть вещи, которые я могу сказать, а есть то, что я не могу сказать, чтобы не быть оштрафованным". Моуринью ему ответил: "Если ты опять хочешь уйти из "МЮ", все, что тебе нужно, это попросить о трансфере".

Сейчас же Погба якобы готов беседовать с Моуринью только через своего агента Мино Райолу.

Ранее в СМИ появилась информация, что чемпиона мира-2018 в составе сборной Франции хочет приобрести "Барселона", но в испанском клубе сомневаются, что могут совершить этот трансфер, по крайней мере, этим летом.