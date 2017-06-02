СМИ: Перишич переходит в "Манчестер Юнайтед" за 52 миллиона евро

"Манчестер Юнайтед" договорился с "Интером" о переходе полузащитника Ивана Перишича, сообщает Gazetta dello Sport. "Красные дьяволы" заплатят за игрока 52 миллиона евро. Для завершения сделки осталось согласовать контракт хорвата. Предполагается, что за сезон он будет зарабатывать 7 миллионов евро.

Отметим, в прошлом сезоне Перишич принял участие в 35 матчах серии А, отметившись десятью голами и шестью результативными передачами. Ранее 28-летний игрок выступал за "Сошо", "Брюгге", "Боруссию" Д и "Вольфсбург".