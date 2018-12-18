СМИ: Отставка Моуринью будет стоить "МЮ" 24 миллиона фунтов

В случае отставки Жозе Моуринью с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" клуб заплатит специалисту серьезную компенсацию, сообщают британские СМИ.

По данным Daily Record, сумма компенсации в случае увольнения до закрытия зимнего трансферного окна составит 24 миллиона фунтов. Если португальца уволят после этого срока, то она уменьшится до 18 миллионов.

Под руководство 55-летнего тренера команда занимает шестое место в чемпионате Англии - 26 очков в 17 матчах.

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