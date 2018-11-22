СМИ: Насри тренируется в составе "Вест Хэма"

Бывший полузащитник "Арсенала" Самир Насри тренируется в составе "Вест Хэма", сообщает Sky Sports. 31-летний француз прошел медосмотр в лондонском клубе на прошлой неделе.

Насри должен подписать краткосрочный контракт с "Вест Хэмом" на полгода. Соглашение начнет действовать с декабря. На данный момент полузащитник является свободным агентом.

Напомним, что зимой 2016 года 31-летний француз, который выступал за "Севилью", проходил лечение в Лос-Анджелесе. Спортсмену сделали внутривенное вливание для восполнения дефицита воды в организме. Испанское антидопинговое агентство дисквалифицировало хавбека потому, что такое лечение запрещено антидопинговыми правилами.

Ранее Насри выступал за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Марсель", "Севилью" и "Антальяспор". Футболист является двукратным чемпионом АПЛ и обладателем кубка Англии.