СМИ: "Наполи" сохраняет интерес к Зинченко

"Наполи" продолжает интересоваться футболистом "Манчестер Сити" Александром Зинченко, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли сохраняет интерес к игроку. Ранее сообщалось, что футболист мог перейти в "Наполи" минувшим летом.

22-летний украинец в текущем сезоне провел девять матчей за "Манчестер Сити" и сделал две голевые передачи. Его основная позиция, центральный полузащитник, но в "Сити" он выступает на позиции левого защитника.

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