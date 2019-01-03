14:49 | Футбол — Англия

СМИ: "Наполи" сохраняет интерес к Зинченко

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"Наполи" продолжает интересоваться футболистом "Манчестер Сити"  Александром Зинченко, сообщают итальянские СМИ.

По данным Corriere dello Sport, спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли сохраняет интерес к игроку. Ранее сообщалось, что футболист мог перейти в "Наполи" минувшим летом.

22-летний украинец в текущем сезоне провел девять матчей за "Манчестер Сити" и сделал две голевые передачи. Его основная позиция, центральный полузащитник, но в "Сити" он выступает на позиции левого защитника.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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